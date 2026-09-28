13-годишен пострада след сблъсък между кросов мотор и АТВ. Инцидентът станал около 13:00 часа на 26 септември на поляна извън границите на село Голямо Градище.

По първоначални данни непълнолетно момче, управлявало кросов мотор, се блъснало в задната част на АТВ-то, което било управлявано от 13-годишното дете. Двамата младежи са от град Попово.

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В резултат на сблъсъка по-малкото момче получило фрактура на китките на двете ръце. То е транспортирано и настанено за лечение в МБАЛ-Търговище без опасност за живота.

При извършената проверка е установено, че превозните средства са били предоставени на момчетата от техните родители. На бащите на двете деца са съставени актове за предоставяне на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Никола Тунев