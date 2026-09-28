Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр. За това настоя самият министър-председател, като заяви, че поема отговорност за всичките си действия. „За” гласуваха 139 депутати, нито един не се обяви против и не се въздържа.

Искането на имунитета дойде от прокуратурата заради възобновено разследване срещу Мадяр. То е свързано с инцидент от юни 2024 г., когато се твърди, че премиерът хвърлил във водите на Дунав телефона на мъж, който го снимал в клуб в Будапеща. Държавното обвинение квалифицира действията на Мадяр като кражба.

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Лидерът на партия ТИСА е едновременно премиер и народен представител и разполага с депутатски имунитет. Мадяр заяви, че е готов да сътрудничи на разследващите органи. По думите му случаят е провокация, режисирана от предишното унгарско правителство.

Редактор: Ивайла Маринова