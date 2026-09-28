Гръцките власти разследват случай с напитка, рекламирана в социалните мрежи с твърдението, че може да промени резултатите от полицейските проверки с полеви тест за алкохол, съобщи полицията, цитирана от кореспондента на БТА в Атина Иван Лазаров.

По случая е установен 59-годишен гръцки гражданин, срещу когото е образувано досъдебно производство. Разследването започнало след подаден сигнал. Полицията установила, че мъжът е администратор на интернет страницата, чрез която се е предлагал продуктът.

Гръцката полиция посочва още, че дружеството, което продава продукта, е дъщерно на компания със седалище в чужбина, без да уточнява в коя държава се намира компанията майка. Гръцката обществена телевизия ЕРТ допълва, че компанията майка е със седалище в България и развива дейност в сферата на продуктите за здравословен начин на живот. Според ЕРТ гръцкото дъщерно дружество има обект в атинското предградие Коридалос.

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При проверка на гръцкия орган за контрол на храните ЕФЕТ са открити 99 опаковки от продукта, които са иззети за анализ. Установено е, че върху тях няма обозначения на гръцки език. Лабораторният анализ е показал и съдържание на витамини до шест пъти по-високо от това в подобни обогатени безалкохолни напитки, одобрени от гръцките власти. Материалите по случая са изпратени на прокуратурата.

ЕРТ съобщава още, че напитката се е продавала под името „Но Полис“ (No Police, в превод от английски „без полиция“ – бел. ред.) и е била рекламирана като средство срещу проверка с алкотест. Според медията продуктът съдържал витамини и кофеин, а една бутилка струвала 9,90 евро.

Редактор: Габриела Павлова