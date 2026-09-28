Общо 20 души, сред които осем деца, бяха ранени при руска атака през нощта, при която бе ударена жилищна сграда.

Олег Синегубов, ръководител на Военната администрация на Харковска област, уточни в публикация в Telegram, че сред пострадалите няма сериозно ранени, но два етажа от сградата са били разрушени.

На мястото на удара работят екипи на гражданската защита.

При руски удари по столицата Киев вчера бяха ранени общо девет души, написа в Telegram кметът на града Виталий Кличко. От тях шестима бяха хоспитализирани.

Седем са жертвите при руската атака с дронове срещу Украйна

Както беше съобщено по-рано, две жени загинаха вчера при удари с авиационни бомби по град Суми, Североизточна Украйна. Една от жертвите е 16-годишно момиче, предаде „Укринформ”, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Олег Григоров. Петима души са били ранени.

Редактор: Ивета Костадинова