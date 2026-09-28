Британският кечист Бенджамин Сатърли, известен на феновете по света като PAC, почина на 40-годишна възраст, съобщиха от организацията „All Elite Wrestling“ (AEW). Причината за смъртта му не е обявена, съобщи NBC News.

Новината идва само ден след последната му поява на ринга. В събота Сатърли участва в събитието „All out“ край Чикаго.

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Роденият в Нюкасъл ъпон Тайн британец започва кариерата си през 2004 г. и впоследствие се състезава в някои от най-големите кеч организации в света. Преди да стане една от звездите на AEW, той е част от Световната кеч федерация (WWE), където е познат като Ейдриън Невил. Участва също в големи организации в Япония и Мексико.

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2V — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

Зрелищният му акробатичен стил, съчетан с изключителна физическа сила, му носи прозвището „Човекът, когото гравитацията забрави“. На ринга той става разпознаваем с движения като „Черната стрела“ и „Брутализатора“.

Сатърли се присъединява към AEW през 2019 г. През 2022 г. печели Атлантическата титла, а в кариерата си два пъти става и отборен шампион при триата.

След съобщението за смъртта му редица негови колеги отдадоха почит на кечиста. Световният шампион на AEW Уил Оспрей го нарече „най-великия представител на нашата страна“ и „най-прекрасния човек“.

Само няколко дни преди смъртта си Сатърли се изправя срещу Ейс Остин. След трагичната новина последният написа кратко: „Не разбирам, човече“.

Редактор: Цветина Петкова