НИМХ издаде предупреждение за силен вятър по цялото българско Черноморие днес. По крайбрежието поривите му ще са от север-североизток. Вълнението на морето ще достига 3-4 бала.

Въпреки силния вятър през по-голямата част от деня край морето ще преобладава слънчево време. Около и след обяд обаче облачността ще започне да се увеличава и вплътнява, а на места се очакват слаби валежи от дъжд. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 21 и 23 градуса, а морската вода - около 21-22 градуса.

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В останалата част от страната денят също ще бъде предимно слънчев. Следобед промяната ще започне от Източна България, където облаците ще се увеличат и на отделни места ще превали. През нощта срещу вторник валежите ще продължат и постепенно ще достигнат Централна България.

Вятърът ще бъде умерен, като в източната половина на страната временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, а в София - около 19 градуса.

В планините се очаква променлива облачност и умерен до силен север-североизточен вятър. Следобед над 2000 метра на отделни места ще превали дъжд, а над 2300 метра валежите ще преминават в сняг. Температурите ще достигнат около 14 градуса на 1200 метра и около 7 градуса на 2000 метра.

Атмосферното налягане остава по-високо от обичайното за месеца и няма да се променя съществено.

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Редактор: Цветина Петкова