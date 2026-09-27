Снимка: Стопкадър, NOVA
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Шедьовърът "Вакханки" видя своята премиера на една от най-забележителните сцени в света
Една трагедия, писана преди повече от 2000 години, оживява отново пред очите на българската публика. "Вакханки" вече видя своята премиера на една от най-забележителните сцени в света, но готови ли сме да я разберем и тук. Гост в "Събуди се" е актьорът Самуел Финци.
„Аз не съм човек, който работи с мечти. Когато тръгнах за Германия да правя по-различен театър и имах късмета, че това се случи точно в Берлин”, каза той.
Самуел Финци: Аз съм български гражданин и ме интересува какво се случва тук
„Самочувствието важен фактор. Не съм се съобразявал с това какво се очаква от мен, а това какво на мен ми е интересно. Винаги съм бил убеден, че ако върша нещо, което ме интересува, ще ми доставя удоволствие”, каза още актьорът.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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