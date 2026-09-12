Филмовият фестивал във Венеция обяви първите си отличия в секциите „Хоризонти“, „Венеция класика“ и Immersive Competition, а в основния конкурс наградите за най-добри актьорски изпълнения отидоха при Джон Малкович и Матилд Арсел, съобщава уебсайтът "Deadline".

Малкович беше отличен за ролята си в Wild Horse Nine („Девет диви коня“), с което допълнително се засилиха очакванията за евентуална номинация за „Оскар“.

Снимка: gettyimages

Арсел получи наградата за най-добра актриса за изпълнението си в психологическия трилър Woman Unknown („Непозната жена“) на Май Ел-Туки. Тя играе детегледачка и прислужница в Дания след Втората световна война, която крие опасна тайна. Филмът е единственият в конкурсната програма, режисиран самостоятелно от жена.

Снимка: gettyimages

В секцията „Хоризонти“ наградата за най-добър филм беше присъдена на Diana in the Loop („Диана в кръга“) на Ан Сирот и Рафаел Балбони. Филмът разказва за млада жена, която решава да отмъсти за изнасилването на майка си, извършено три години преди самото ѝ раждане.

Сред отличените в секцията беше и иранската актриса Лалех Марзбан, която получи наградата за най-добра актриса за ролята си в Falling House („Падаща къща“). Тя изпълнява ролята на млада жена, мечтаеща за кариера като модел извън Иран, но възпрепятствана от баща си — тираничен затворнически служител. За ролята си Марзбан се появява без хиджаб.

Актрисата посвети наградата си на всички жени в Иран, като заяви, че страната преминава през един от най-болезнените и трудни периоди в историята си.

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„Искам да спомена хората от моята родина Иран, които живеят под най-силния натиск досега. Бих искала да посветя тази награда на жените в моята страна, които платиха най-високата цена дори за най-малката форма на свобода. Днес повече от всякога те продължават да отстояват своите мечти, смелост и надежда“, каза тя.

Италианският актьор Рикардо Скамарчо получи наградата за най-добър актьор в „Хоризонти“ за ролята си във The House of the Monkey („Къщата на маймуната“). Той играе баща, отдаден на своя син с увреждане, който постепенно се сближава с тийнейджърския си племенник, виждайки в него сина, за когото винаги е мечтал. Филмът получи и наградата за най-добър сценарий за режисьора Томазо Ландучи и съсценариста Дамиано Фемферт.

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Скамарчо посвети отличието си на всички бащи по света, както и на британския продуцент Джереми Томас, чиято смърт на 77-годишна възраст беше обявена по-рано през деня.

Наградата „Лъв на бъдещето“ – „Луиджи Де Лаурентис“ за дебютен филм беше присъдена на камерунско-френския режисьор Огюст Бернар Куемо Янгу за House of the Wind („Домът на вятъра“), посветен на последиците от миграцията към Европа.

Церемонията, водена от италианските актьори Грета Скарано и Никола Мопа, сложи край на политически наситеното 83-то издание на фестивала. Сред най-обсъжданите моменти бяха рекордно продължителните овации за израелския документален филм Naza, както и топлият прием за Пенелопе Крус и Хавиер Бардем във Bunker.

По време на фестивала Джордж Клуни и Елън Бърстин получиха почетни „Златни лъвове“ за цялостно творчество.

Редактор: Станимира Шикова