Финландското правителство и министърът на отбраната Анти Хякянен оцеляха при гласуването на две отделни искания за вот недоверие в парламента. Те бяха породени от посещение на министъра в Израел, разкритикувано остро от опозиционните партии, предаде "Франс прес".

Финландската социалдемократическа партия внесе искане за вот на недоверие срещу дясното правителство, което обвинява в липса на последователност в политиката спрямо Близкия изток.

Отделно предложение за вот на недоверие, внесено от "Съюза на зелените" и подкрепено от "Съюза на левицата" и ФСДП, беше насочено срещу самия министър на отбраната.

Хякянен спечели доверието на парламента със 114 гласа "за" срещу 61 "против", докато правителството беше подкрепено с 93 гласа "за" срещу 62 "против".

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Критиките последваха посещението на Хякянен в Ливан и Израел миналия месец. В Израел той се срещна с колегата си Израел Кац, за да обсъдят по-специално закупуването на военна техника от еврейската държава, включително системата за противоракетната отбрана "Прашката на Давид". Двете страни бяха сключили договор за закупуването на тази система през ноември 2023 г.

Опозиционните партии също така упрекнаха Хякянен, че не се е срещнал с палестински представители.

"Все още е трудно да се прецени дали министър Хякянен е засегнал по време на посещението си нарушенията на международното право, извършени от Израел" срещу палестинското население, посочи в публикувано миналата неделя изявление ФСДП.

От своя страна, финландският министър на отбраната защити посещението, което според него е необходимо за сигурността на Финландия.

Редактор: Габриела Павлова