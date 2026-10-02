Газта по бензиностанциите поевтиня след отпадането на акциза. Към 12:00 часа горивата не показват промяна в цената си спрямо последното денонощие.

Средно литър А95 струва 1,68 евро, дизелът регистрира спад - 1,90 евро.

Акцизът на пропан-бутана сваля цената с около 9-10 цента на литър

Пропан-бутанът се продава за 0,61 евроцента, като преди падането на акциза, в края на септември, средната му цена е била 0,69 евроцента.

Метанът се търгува за 1,41 евро за килограм.

Мярката с нулевия акциз обаче е временна - само до Нова година и не засяга цените на бензина и дизела.

Редактор: Ивета Костадинова