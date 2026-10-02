Снимка: БТА
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В блиц контрола участие ще вземат и заместниците на премиера
В последния работен ден от седмицата премиерът Румен Радев и неговите заместници отиват на изслушване в парламента. Те ще вземат участие в блиц контрол. Народните представители ще имат възможност да задават въпроси към тях по актуални теми.
Парламентът реши да няма такса за удостоверение за електронна идентичност
Очаква се да бъдат обсъдени мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. След това депутатите ще продължат с парламентарен контрол към други министри, поканени на заседанието.Редактор: Цвета Лазаркова
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