В последния работен ден от седмицата премиерът Румен Радев и неговите заместници отиват на изслушване в парламента. Те ще вземат участие в блиц контрол. Народните представители ще имат възможност да задават въпроси към тях по актуални теми.

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Очаква се да бъдат обсъдени мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. След това депутатите ще продължат с парламентарен контрол към други министри, поканени на заседанието.

Редактор: Цвета Лазаркова