Тълпи от туристи изпълниха Пекин в началото на традиционната есенна „Златна седмица“ в Китай. Хиляди посетители се стекоха към Храма на небето и района Шичахай в първия ден от празничния период. Сред тях бяха и млади китайци, за които посещението на столицата е сбъдната мечта.

Видео: „Ройтерс“

Туристите се разхождаха, возиха се на лодки и рикши и опитаха местни специалитети.

Видео: „Ройтерс“

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Празничната седмица се счита и за важен показател за потреблението в страната. Тази година тя започва на фона на слабо потребителско търсене, дефлационен натиск и продължаваща криза на имотния пазар в Китай.

Have you seen Beijing’s giant flower basket for China’s National Day? It's back at Tian'anmen Square for Golden Week, featuring roses, peonies, sunflowers and grapes. Catch it while it's here! https://t.co/YWR8bvs9Kt — Visit Beijing (@VisitBeijingcn) October 1, 2026

Редактор: Цвета Лазаркова