Тълпи от туристи изпълниха Пекин

Тълпи от туристи изпълниха Пекин в началото на традиционната есенна „Златна седмица“ в Китай. Хиляди посетители се стекоха към Храма на небето и района Шичахай в първия ден от празничния период. Сред тях бяха и млади китайци, за които посещението на столицата е сбъдната мечта.

Видео: „Ройтерс“

Туристите се разхождаха, возиха се на лодки и рикши и опитаха местни специалитети.

Видео: „Ройтерс“

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Празничната седмица се счита и за важен показател за потреблението в страната. Тази година тя започва на фона на слабо потребителско търсене, дефлационен натиск и продължаваща криза на имотния пазар в Китай. 

Редактор: Цвета Лазаркова

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