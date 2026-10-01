На косъм от трагедия във въздуха над Йордания след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Какви са официалните версии за случая с аварийното кацане на пътнически самолет? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков и председателят на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов.

Според Иванджиков реакцията на екипажа е била решаваща за благополучния край на инцидента. Той обърна внимание на действията на капитана, който е успял да подаде сигнали за отвличане и бедствие.

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Експертът коментира и състоянието на самолета при кацането. По думите му по време на инцидента е било повредено вертикалното кормило за управление, което е усложнило значително приземяването. „Поздравления и за пилота, който е овладял самолета и е успял да го приземи с почти липсващо вертикално кормило за управление. При борбата то е повредено от голямата скорост, което е доста трудно за кацането”, обясни Иванджиков.

По думите му при подобна ситуация професионалната реакция може да се окаже решаваща. „Ако тези пилоти ги нямаше, хората можеше да не успеят да кацнат. Без тях те са имали 1% за оцеляване”, подчерта експертът.

От своя страна Гълъбов сподели своята версия за случилото се и насочи вниманието към маршрута на самолета и обстановката в региона. „Първо става дума за полет между ОАЕ и Израел – две държави, които в целия този кризисен момент поддържат приятелски отношения. Знаем, че Израел отговаря за охраната на въздушното пространство на ОАЕ”, посочи той.

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По думите му трябва да бъде разглеждана и хипотеза за намеса от страна на Иран. „Тук според мен има терористичен процес, задвижен от Иран. Според мен основната версия е втори сценарий на 11 септември – да се навлезе във въздушното пространство, да се използва тази голяма машина и да се вклини в сгради в Тел Авив, както да се получат много по-големи разрушения”, твърди Гълъбов.

Председателят на Федерацията на ционистите в България върза хипотезата и с наближаващата годишнина от атаката на „Хамас” срещу Израел на 7 октомври 2023 г. „Всички терористични организации търсят символика във всеки един акт”, допълни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова