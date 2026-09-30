Оборудван с миниатюрни защитни очила, специално пригодена тактическа жилетка и малка камера, монтирана на каската на главата му, чихуахуа на име Командо е най-новият член на Националната гвардия на Мексико. В момента той преминава специално обучение - не само да помага за сближаването на униформените служители с обществеността, но и за специални операции по издирване и спасяване.

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За разлика от големите кучета, които обикновено са част от силите за сигурност и се използват при спасителни акции или за откриване на наркотици и експлозиви, новият четириног служител на Националната гвардия, който е едва на 13 месеца, вече се катери по стълби и прескача препятствия по време на тренировъчни сесии.

Командо тежи едва седем килограма и е висок 21 сантиметра. Той е осиновен преди около шест месеца в северния граничен щат Чиуауа. Преди това е живял с възрастна двойка, която вече не можела да се грижи за него. След като бил спасен от полицейски патрул - животът му се променя напълно, когато официално е приет в редиците на силите на реда.

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Командо придружава униформените по време на обществени събития, училищни празници и инициативи за работа с местните общности. Той вече е усвоил основни команди и наскоро участва в тържествения парад по случай Деня на независимостта на Мексико в столицата.

В К9 подразделението на Националната гвардия на Мексико има около 350 животни, като в тях преобладават белгийски овчарки малиноа, немски овчарки, холандски овчарки, лабрадори и ксолоитцкуинтли, известни още като мексиканско голо куче, което е порода, емблематична за страната.

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Чихуахуа са известни като бдителни и енергични кучета-компаньони, но размерът и физиологията им не са подходящи за задържане, проследяване или патрулна работа, изискваща физическо натоварване.

Присъствието на Командо в редиците на силите на реда има за цел да смекчи имиджа на Националната гвардия, създадена през 2019 г. под цивилно командване, но по-късно поставена под контрола на армията през 2024 г. Тази мярка предизвика дебати в Мексико относно нарастващата милитаризация на обществения ред и сигурност.

Редактор: Станимира Шикова