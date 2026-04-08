Това е една от най-големите акции по изземване на наркотици в историята на страната
Полицейско куче на име Хълк откри близо 50 тона марихуана във фавела в Рио де Жанейро. Това е една от най-големите акции по изземване на наркотици в историята на страната.
Хълк е четиригодишна овчарка от породата белгийски малиноа. Той е част от Батальона за K9 операции. Кучето беше заснето да седи върху огромното количество наркотици, докато колегите му полицаи позираха до конфискуваните дрога и оръжия.
Военната полиция съобщи, че наркотиците са били скрити в импровизиран бункер на покрива на фабрика в квартал "Нова Холанда" в северната част на Рио. По време на операцията Хълк е сигнализирал на служителите за запечатана цистерна, покрита с бетон, която криела входа към бункера.
„Обонянието му е 100 000 пъти по-силно от човешкото“, заяви подполковник Лучано Педро Барбоса да Силва, командир на Батальона за K9 операции. „Поведенето му ни подсказа, че там има нещо“, допълни той.
Операцията, базирана на разузнавателни данни, е мобилизирала над 250 служители. Освен марихуаната, полицията е конфискувала и пет пушки и четири пистолета. Иззети са и 26 превозни средства, включително девет автомобила и 17 мотоциклета. Има един задържан.
Полицията изчислява, че заради акцията - престъпната организация, контролирала района, може да е загубила до 150 милиона реала (25 милиона долара).Редактор: Станимира Шикова
