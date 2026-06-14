Млад мъж с аутизъм от Видин сбъдна най-голямата си мечта и е приет да изучава литературознание в един от най-престижните университети в света - University College London. За него книгите са не просто хоби, а начин да общува със света и да преодолява предизвикателствата на аутизма. Днес обаче семейството му е изправено пред ново изпитание, защото не може да си позволи високата такса за обучение.

Иван-Александър Терзиев е диагностициран с детски аутизъм. Неговата майка Мария Григорова споделя, че той живее в много самотен свят. Общуването с хора и създаването на приятелства винаги са били трудни за него, но литературата и книгите са неговото спасение и смисъл.

Иван-Александър е завършил Английската гимназия в гр. Видин, а след това се премества в София с надеждата за по-добър живот и възможност да намери своето място в света. За кратко работи в DXC Technology по програма за младежи с аутизъм. Въпреки всички трудности, той постига изключителни резултати по английски език – Cambridge C2 и IELTS с общ резултат 8.5.

От 4 години всяка седмица майката пътува до София, за да бъда негова опора. През уикендите работя в столицата, а през делничните дни – във Видин. Претърпяла е и тежка операция, заради която се е възстановявала месеци наред.

Бащата на Иван-Александър го е виждал само два пъти – след раждането и когато е бил на шест месеца. Оттогава никога повече не е участвал в живота му.

Освен за него, майката се грижи и за възрастните си родители.

Тя споделя, че днес има нужда от помощ, за да събере средства за обучението на сина си. Таксата за университета е 32 000 паунда на година – сума, непосилна семейството

"Вярваме, че това обучение е неговият шанс да намери мястото си в света, да бъде приет такъв, какъвто е, и да живее живота, за който мечтае. Ако имате възможност да помогнете – с дарение, споделяне или добра дума – ще бъдем безкрайно благодарни. Благадарим Ви от сърце за добротата, съпричастастта и подкрепата!", пише още Мария.