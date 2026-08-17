Агресия, заплахи към лекари и материални щети по линейка последваха смъртта на 53-годишен пациент във Филиала за спешна медицинска помощ в Павликени. Близките на починалия мъж излели гнева си върху дежурния екип и спешния автомобил, а случаят вече се разследва от полицията.

Инцидентът се разиграл около 22:30 часа в събота. Тогава в Спешна помощ бил докаран пациентът, който се оплаквал от гадене и стомашни проблеми, продължаващи от два дни. Още при приемането му неговите роднини влезли в манипулационната и започнали да се държат арогантно с дежурния персонал.

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Малко по-късно мъжът починал вследствие на остра сърдечносъдова недостатъчност. Когато научили новината за смъртта му, напрежението между близките и медиците ескалирало. Роднините отправили остри обиди и заплахи към екипа, след което излезли пред сградата. Там те започнали да нанасят удари по паркираната линейка и счупили една от чистачките ѝ.

Полицията вече е разпитала свидетели на случилото се. В Районното управление в Павликени е образувано досъдебно производство за престъпление.

Редактор: Мария Барабашка