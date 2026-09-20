Силна експлозия разруши част от детска градина в германския град Волфсбург, провинция Долна Саксония. Инцидентът е станал в неделя сутринта, когато в сградата не е имало деца и служители. Няма пострадали.

Малко след 9:00 часа силен трясък е бил чут от жители на различни части на града. Хора, живеещи в района на улица „Шахтвег“, незабавно подали сигнали до полицията и пожарната. При пристигането си спасителните екипи установили сериозни разрушения в детския и семеен център „Мартин Лутер“.

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По данни на полицията приблизително половината от сградата е засегната. Мощната ударна вълна е нанесла щети и извън територията на детската градина – счупени и повредени са прозорци на намиращи се наблизо жилищни сгради. Районът е бил отцепен, а пожарникари и криминалисти са започнали оглед. Използван е и дрон, с който мястото на експлозията е заснето от въздуха.

Explosion im Wolfsburg am Sonntag den 20.09.2026 in einer KITA.



Es wurde niemand verletzt, da die Kita geschlossen war.



Offensichtlich ein Unglücksfall wegen einer Gasleitung.



Kein Attentat oder ähnliches. pic.twitter.com/DeNIIfMX8s — World Today (@PeterPan1125938) September 20, 2026

Една от основните версии на този етап е за техническа неизправност. Разследващите проверяват дали не става въпрос за изтичане на газ и последвала експлозия в района на кухнята. Именно тази част от комплекса е сред най-тежко разрушените. В детската градина се е готвело с газ, като кухнята е приготвяла стотици порции храна дневно. Точната причина за инцидента обаче все още не е установена.

Wolfsburg ist wenn deine alte KiTa explodiert.https://t.co/6RDxVeGPvn — ScreVe (@ScreVe_CSGO) September 20, 2026

Фактът, че експлозията е станала в неделя, вероятно е предотвратил много по-тежки последици. Детското заведение е било затворено и вътре не е имало нито деца, нито служители.

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В центъра се обучават около 90-100 деца, разпределени в пет групи. Заради сериозните поражения нормалната работа на детската градина засега е невъзможна. Предвижда се децата временно да бъдат разпределени в други евангелски детски заведения в града. Родителите вече са уведомени. Предстои експерти да извършат подробен оглед на разрушената сграда. Разследването на причините за експлозията продължава.

Редактор: Цветина Петкова