Взрив избухна в близост до детска градина в Горна Оряховица, което наложи спешна евакуация на децата и персонала.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната, които са обезопасили района. Всички деца са изведени навън своевременно. Пострадали няма.

Двама души загинаха след взрив в Бристъл

По информация на NOVA експлозията е избухнала в канализация в квартал "Калтинец". По неофициални данни причината е запушена канализация и утаяване на метан. Капаци на шахти буквално полетели във въздуха.

Община Горна Оряховица реагирала веднага на сигнала за инцидента в близост до ДГ „Детски свят“. Директорът на детското заведение уведомил родителите, а експерт от общината съдействал незабавно за осигуряване на плановете на канализацията.

Така органите на реда достигнали до предприятие в промишлената зона. Проверява се има ли теч на химически материали в канализацията, тъй като директорът на детската градина Десислава Бошнакова разказала, че при взрива се отделил черен дим.

Районът е отцепен. На място има разследващи, пожарникари, както и служители на ВиК и РИОСВ. Усеща се миризма на сяра.

Видео: NOVA