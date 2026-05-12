Снимки: Мартин Георгиев, NOVA
-
Катастрофата на „Хемус”: Шофьорът на автобуса - с 45 нарушения, водачът на влекача – с положителен тест за дрога
-
Тежка катастрофа с автобус на АМ „Хемус”, има загинал и 16 пострадали
-
Мълния удари къща в Мъглиж и предизвика голям пожар
-
16-годишен е стрелял по автобуса в Перник, трима от задържаните са непълнолетни
-
Пожар избухна в изоставен склад в столичния квартал "Хаджи Димитър" (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
ЖП прелез край Горна Оряховица даде дефект, влакове минаваха на вдигната бариера (ВИДЕО+СНИМКИ)
Децата са евакуирани
Взрив избухна в близост до детска градина в Горна Оряховица, което наложи спешна евакуация на децата и персонала.
На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната, които са обезопасили района. Всички деца са изведени навън своевременно. Пострадали няма.
Двама души загинаха след взрив в Бристъл
По информация на NOVA експлозията е избухнала в канализация в квартал "Калтинец". По неофициални данни причината е запушена канализация и утаяване на метан. Капаци на шахти буквално полетели във въздуха.
Община Горна Оряховица реагирала веднага на сигнала за инцидента в близост до ДГ „Детски свят“. Директорът на детското заведение уведомил родителите, а експерт от общината съдействал незабавно за осигуряване на плановете на канализацията.
Така органите на реда достигнали до предприятие в промишлената зона. Проверява се има ли теч на химически материали в канализацията, тъй като директорът на детската градина Десислава Бошнакова разказала, че при взрива се отделил черен дим.
Районът е отцепен. На място има разследващи, пожарникари, както и служители на ВиК и РИОСВ. Усеща се миризма на сяра.
Видео: NOVA
Последвайте ни