Двама души са загинали, а трима, включително дете, са леко ранени след взрив в къща в южния английски град Бристъл. Властите третират обстоятелствата около инцидента като подозрителни, предаде „Ройтерс”.

Полицията уточни, че не третира случая като възможен терористичен акт, а неин представител допусна семеен въпрос.

Служителите извършват и разследване на отделен имот в града, свързан с експлозията, и макар разследването да е на ранен етап, властите към този момент „не търсят никого другиго във връзка с експлозията“, се казва в изявление на полицията.

BREAKING: Two adults have died after an explosion at a house in Sterncourt Road, Bristol, this morning, Avon and Somerset Police said.



Police described the explosion as "suspicious" and said a "major incident" had been declared.



Редактор: Ивета Костадинова