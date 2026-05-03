Трима са ранени, включително дете

Двама души са загинали, а трима, включително дете, са леко ранени след взрив в къща в южния английски град Бристъл. Властите третират обстоятелствата около инцидента като подозрителни, предаде „Ройтерс”.

Полицията уточни, че не третира случая като възможен терористичен акт, а неин представител допусна семеен въпрос.

Служителите извършват и разследване на отделен имот в града, свързан с експлозията, и макар разследването да е на ранен етап, властите към този момент „не търсят никого другиго във връзка с експлозията“, се казва в изявление на полицията.

Източник: Виктор Турмаков, БТА

