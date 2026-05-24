В телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху американският президент Доналд Тръмп подчерта, че Вашингтон няма да се съгласи на окончателно споразумение с Иран, освен ако то не включва извеждането на обогатен уран от Ислямската република. Това съобщи в X кореспондентката на CBS News Дженифър Джейкъбс.

Тръмп: САЩ ще вземат иранския уран в даден момент

„Тръмп и Нетаняху обсъдиха преговорите с Иран. Тръмп заяви, че настоява за демонтиране на ядрената програма на Иран и извеждане на обогатен уран от неговата територия и няма да подпише окончателно споразумение, без тези условия да бъдат изпълнени“, уточни тя.

