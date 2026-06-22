Вече има първи международни реакции след обявената оставка на британския премиер Киър Стармър.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го определи като „държавник“, допринесъл за укрепването на сигурността на Европа и Украйна.

„Превърнахте се в държавник за две години, докато на някои лидери са им необходими десетилетия. Благодарение на Вас сигурността на Европа и на Украйна беше укрепена. Благодаря Ви, скъпи Киър“, написа ръководителят на европейската изпълнителна власт в социалната мрежа Х.

It can take many leaders years to grow into the statesman you became in just two years.



European and Ukrainian security is stronger because of you.



Thank you, dear Keir. pic.twitter.com/XkX53ZEG4b — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2026

Британският премиер подаде оставка

Реакция дойде и от Кремъл. От там заявяват, че оттеглянето на Стармър, който е силен поддръжник на Украйна, едва ли ще промени това, което Москва определя като „враждебно отношение“ от страна на Лондон към Русия, предаде БТА.

„Стармър не направи нищо, с което да се отличи по въпроса за британско-руските отношения“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. „Той винаги е бил привърженик на поддържането на отношенията на практически нулево равнище. Малко вероятно е някой на британската политическа сцена да заеме позиция по отношение на страната ни, която да е различна от тази на Стармър“, добави Песков.

Редактор: Дарина Методиева