Британският премиер Киър Стармър подаде оставка. Той обяви, че се оттегля и от позицията си на лидер на Лейбъристката партия.

В обръщение пред обществеността Стармър направи равносметка на управлението си и на промените, които е осъществил в партията, след като я изведе до убедителна победа на парламентарните избори през юли 2024 г. „Когато преди две години прекрачих прага на „Даунинг стрийт“ 10, това беше най-гордият момент в живота ми“, заяви той, напускайки премиерската резиденция заедно със съпругата си под аплодисментите на събралите се хора.

Стармър подчерта, че е влязъл в политиката с желанието да промени живота на милиони хора към по-добро. Той припомни пътя, който Лейбъристката партия е изминала до поемането на властта през 2024 г., определяйки изборната победа като едно от най-значимите постижения в историята на формацията.

Въпреки успеха обаче, две години по-късно премиерът реши да се оттегли. По думите му в партията е бил поставен въпросът дали той е най-подходящият човек, който да я поведе към следващите парламентарни избори. „Чух отговора на партията си на този въпрос и го приемам с достойнство“, каза Стармър.

Той подчерта, че всяко решение, което е вземал по време на политическата си кариера, е било продиктувано от желанието да поставя интересите на страната на първо място. „Винаги съм поставял на първо място страната, която обичам“, заяви премиерът.

Киър Стармър съобщи, че още тази сутрин е разговарял с крал Чарлз III, за да го информира за решението си да подаде оставка. Той обяви, че е поискал от Националния изпълнителен комитет на партията да изготви график за избор на нов лидер. Номинациите ще бъдат открити на 9 юли, а процедурата трябва да приключи преди лятната парламентарна ваканция.

По този начин новият лидер на Лейбъристката партия ще бъде избран преди парламентът да възобнови работа през септември. До тогава Стармър ще остане на поста министър-председател. „Ще направя всичко по силите си, за да осигуря плавно и организирано предаване на властта“, заяви той и увери, че ще окаже пълна подкрепа на своя наследник.

По думите му бъдещият лидер ще поеме управлението на държава, която е „по-силна и по-справедлива, отколкото беше преди две години“.

В края на обръщението си Стармър благодари на приятелите и колегите си, които са били до него през последните шест години, както и на служителите на „Даунинг стрийт“ 10 и на „изключителната държавна администрация“.

Напускащият премиер призна, че след като се оттегли от „най-важната работа в страната“, възнамерява да посвети повече време на това, което определя като „най-важната работа от всички“. „Да бъда възможно най-добрият съпруг на моята невероятна съпруга Вик, която беше моята опора както в добрите, така и в трудните моменти“, каза Стармър. Той отправи и емоционално послание към децата си. „И да бъда възможно най-добрият баща за нашите прекрасни деца, които са моята гордост и радост“, заяви премиерът.

След края на изявлението Стармър прегърна съпругата си, преди да се върне в сградата на „Даунинг стрийт“ 10.

Припомняме, че на Стармър му беше оказан натиск от депутати и министри от Лейбъристката партия. Мнозина смятаха, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа.

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Натискът се засили и след убедителната победа на Анди Бърнам, смятан за фаворит за лидерския пост, на частичните парламентарни избори в Мейкърфийлд. След резултата все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател.

Редактор: Дарина Методиева