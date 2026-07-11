Снимка: БГНЕС
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Сребреница остава най-тежкото масово убийство в Европа след Втората световна война
Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31 години от геноцида над босненските мюсюлмани. В мемориалния център в Поточари бяха погребани останките на още 10 новоидентифицирани жертви.
Над 8 000 мъже и момчета бяха убити през юли 1995 година, след като силите на босненските сърби превзеха защитената от ООН зона. Останките на около 900 жертви все още не са открити. До момента в мемориалния комплекс са погребани над 6700 души.
Сребреница остава най-тежкото масово убийство в Европа след Втората световна война и е признато от международните съдилища за геноцид.Редактор: Ина Григорова
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