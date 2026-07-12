Засилен трафик на влизане към България на пункта „Калотина”. Това прогнозират от Гранична полиция за следващата седмица. Очакват се над 50 хиляди автомобила на денонощие.

Километричните опашки се образуват заради големия поток от турски граждани, които се прибират от Западна Европа за ваканция в родината си. Чакането отнема часове, предупреждават властите. От „Гранична полиция” съобщиха, че ще работят на пълни обороти. А броят на отворените гишета ще стигне до 15.

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„След реконструкцията и модернизацията може да се пуснат по 15 работни места в посока за леки автомобили, съответно на вход и на изход”, коментира началникът на ГКПП „Калотина” Манол Манолков.



Той обясни, че обходните маршрути, които могат да се използват, са другите 4 гранични пункта със Сърбия -„Олтоманци”, „Стрезимировци”, „Брегово” и „Връшка чука”.



„Зависи дали пътниците попадат в обхвата на регламента за системата вход/изход, тъй като е нужно събирането на биометрия, снимка и пръстови отпечатъци, тогава отнема малко повече време. За български и европейски граждани времето е под минута”, добави още той.

Редактор: Ивета Костадинова