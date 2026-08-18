Най-малко осем души загинаха при пожар в хотел в храмовия град Тарапит в Източна Индия. Полицията се е отзовала на сигнала за огъня в понеделник сутринта и спасила десетки хора, написа в социалната мрежа X лидерът на щата Западна Бенгалия Сувенду Адикари. Според официални източници много хора са били ранени.

Всичките осем жертви, сред тях и две деца - са членове на едно семейство от североизточния щат Мегхалая. Сред загиналите има и две деца. Общо 43-ма гости са били спасени.

Пожар край Хага наложи евакуация на хотел (СНИМКА)

Пожарът е избухнал на приземния етаж. Подозира се, че е причинен от късо съединение. Точната причина все още се разследва.

Полицията е задържала собственика на хотела, докато разследващите проверяват дали са спазени правилата за безопасност.

Сградата се намира в близост до храм, а повечето гости са пристигнали в Тарапит, за да се молят по време на Шраван – свещен месец в индуисткия календар.

Редактор: Мария Барабашка