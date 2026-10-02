„Беше будна. Смееше се. Движеше главата си, движеше краката си. Опитваше се да се надигне“. Така Мей Мартинес, майката на убитата 19-годишна Колийн Слемър, описва последните минути от екзекуцията на Криста Пайк, която трябваше да сложи край на един случай, започнал преди повече от три десетилетия.

Само че Пайк не умира. 50-годишната жена оцелява след прилагането на две дози пентобарбитал в затвора Riverbend Maximum Security Institution в Тенеси. Вместо с катафалка тя напуска затвора с линейка и е откарана в болница. По последни данни на адвокатите ѝ Пайк е в критично състояние и получава животоспасяваща медицинска помощ.

Трябваше да е първата екзекутирана в Тенеси от над 200 години: Жена оцеля след две инжекции

Associated Press е сред медиите, чиито представители наблюдават процедурата, и възстановява случилото се минута по минута.

TENNESSEE HALTS EXECUTIONS



Tennessee’s governor has suspended future executions pending an independent review after the execution of Christa Pike reportedly went wrong, leaving her in critical condition.#NYI pic.twitter.com/GG1yP334GH — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) October 2, 2026

► 19:27 ч. – завесата се вдига

Когато свидетелите получават видимост към екзекуционната зала, Пайк вече е привързана към носилката и в ръката ѝ е поставена венозна линия.

До главата ѝ стои духовният ѝ съветник. Двамата разговарят, след което започват да пеят. Журналистите не успяват да различат цялата песен, но чуват многократно думите „Обичам те“. Духовникът гали Пайк по челото. Тя произнася и последните си думи. Казва, че е в мир със себе си и че ще напусне света с любов. „Готова съм да бъда свободна“, заявява Пайк.

Минават минути, но очакваното не се случва. Според журналистите Пайк повдига глава, оглежда се и се усмихва. След това казва, че ръката я боли и пита служител на затвора дали е нормално да се чувства по този начин.

Адвокатът ѝ Рандал Спайви по-късно разказва, че е имало сериозни затруднения още при поставянето на венозния достъп. По думите му по лявата ѝ ръка е имало следи от поне седем убождания. Самата Пайк дори се опитвала да насочва екипа къде да потърси подходяща вена.

► 19:46 ч. – завесата се затваря

Около 19 минути след началото на наблюдаваната от свидетелите процедура завесата към екзекуционната камера е спусната.

Три минути по-късно тя отново се вдига. Протоколът на Тенеси предвижда прилагането на втора доза пентобарбитал, ако осъденият не е починал след първата. Властите не са оповестили публично точния момент, в който всяка от дозите е постъпила в организма на Пайк.

След повторното вдигане на завесата духовният ѝ съветник отново застава до нея. Постепенно Пайк изглежда започва да губи съзнание. Но продължава да диша.

► 19:56 ч. - отново движение

Около 19:56 ч. главата ѝ отново леко се повдига от носилката и се обръща настрани. След това свидетелите започват да чуват звук, който описват като силно хъркане. Дишането продължава много по-дълго от очакваното след прилагането на медикамента.

Разказът на Мей Мартинес е още по-драматичен. Майката на убитата Колийн Слемър е пътувала до Нашвил, за да присъства на изпълнението на присъдата. По думите ѝ Пайк е била будна, смеела се, движела главата и краката си и дори се опитвала да се надигне.

„Не проработи първия път, когато ѝ поставиха инжекцията. Не проработи и втория“, разказва Мартинес пред AP.

► 20:06 ч. – завесата се затваря окончателно

Свидетелите вече не могат да виждат какво се случва в екзекуционната камера.

Могат обаче да чуват Пайк. В продължение на още около 40 минути зад затворената завеса се чува ритмично дишане, наподобяващо силно хъркане.

Адвокатът на Пайк разказва, че около 20:22 ч. настоява да получи телефон, за да се свърже с останалите членове на защитата. Той иска процедурата да бъде прекратена и на клиентката му незабавно да бъде оказана животоспасяваща медицинска помощ.

Малко преди 21:00 ч. става ясно, че към затвора пътува линейка. Свидетелите са изведени от помещението. По-късно пред Riverbend пристигат екипи на спешните служби, а Пайк е транспортирана в болница.

„Не получих справедливост за дъщеря си“

Неуспешната екзекуция оставя тежки въпроси и за семейството на жертвата. Колийн Слемър е на 19 години, когато през януари 1995 г. е убита. За престъплението Криста Пайк получава смъртна присъда. Тя е едва на 18 години по време на убийството.

Повече от три десетилетия по-късно майката на Слемър пристига в затвора, за да види изпълнението на присъдата. Вместо това става свидетел на процедура, която продължава часове и завършва с отвеждането на Пайк в болница.

„Не получих справедливост за дъщеря си“, казва Мей Мартинес след случилото се.

Тенеси спря следващата екзекуция

Властите в щата все още не са дали окончателен отговор какво точно се е объркало. Департаментът по изправителните учреждения заяви, че екипът е следвал действащия протокол, който не предвижда допълнителни действия след извършеното.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий определи случилото се като „дълбоко обезпокоително“, нареди проверка и спря оставащата планирана екзекуция в щата до края на годината. А случаят на Криста Пайк вече поставя нов въпрос пред американската система за изпълнение на смъртни присъди - какво следва, когато човекът, който държавата е опитала да екзекутира два пъти в рамките на една процедура, остане жив.

Редактор: Цветина Петкова