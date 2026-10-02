Славчо Мегеров, който е задържан и обвинен за убийството на Илиян Филипов, е бил сред трима души, проверявани по друго разследване - за кражбата на 1 килограм инвестиционно злато. То било на стойност 189 600 лева и е адигнато от жилище в Пловдив. По това дело към момента той не е привлечен като обвиняем, а разследването продължава. Това става ясно от съобщение на Районната прокуратура в Пловдив.

Производството е образувано след сигнал за разбита метална каса в частен дом. В хода на работата по случая полицията е предоставила оперативна информация, според която 51-годишният Мегеров може да има отношение към престъплението.

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Последвали разпити на свидетели, изземване на записи от охранителни камери в района и назначаване на експертизи. Сред иззетите записи нямало такива от камери на самата сграда, в която се намира обраният апартамент.

С разрешение на Районния съд в Пловдив разследващите получили и анализирали информация от мобилните оператори за SIM карта, използвана от Мегеров. Съдът разрешил и претърсвания на адреси, свързани с общо трима души, сред които и неговия. Според събраните доказателства собственикът на златото бил в Турция между 2 и 9 февруари 2026 г. Докато отсъствал, оставил ключ от жилището на свой познат, който трябвало да се грижи за аквариум в апартамента.

На 5 февруари мъжът посетил жилището и установил, че входната врата не е заключена. Той уведомил собственика. Ден по-късно отново отишъл до апартамента, но този път не успял да отключи с предоставения му ключ.

На 7 февруари служителка на собственика получила инструкции от него също да посети жилището. Тъй като не разполагала с ключ, трябвало да вземе такъв от адреса, на който по това време се намирала съпругата на мъжа. По негови указания жената взела ключа от външна незаключена пощенска кутия.

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Когато пристигнала в апартамента, установила, че вратата е отключена. Вътре жилището било разхвърляно. След като уведомила собственика, се качила на втория етаж, където открила отворена метална каса с разбита врата. По данни на прокуратурата касата се отключвала с два ключа. Единият бил оставен върху нея, а другият се намирал в гардероба, в който обичайно стояла самата каса. Тя не била закрепена. След откриването на разбитата каса бил подаден сигнал в полицията и започнало разследването за изчезналия килограм инвестиционно злато.

При последвалите претърсвания на адресите на тримата проверявани от дома на Славчо Мегеров били иззети два DVR-а с хард дискове и мобилен телефон. Според прокуратурата обаче не са открити самото злато или предмети, които да могат да бъдат свързани с отварянето на жилището и разбиването на касата.

Разследващите не установили и очевидци на кражбата. При извършените действия в жилището не са намерени ДНК следи, отпечатъци или други следи, които да свързват Мегеров или другите двама проверявани с престъплението. Установено било единствено, че и тримата били в Пловдив през периода, в който се предполага, че е извършена кражбата. Те били задържани за срок до 24 часа. На 18 юни в Районната прокуратура в Пловдив били внесени проекти на постановления те да бъдат привлечени като обвиняеми за кражба, извършена при предварителен сговор и опасен рецидив.

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Към материалите била приложена и техническа експертиза на записи от охранителни камери на обекти в близост до мястото на предполагаемата кражба. На кадрите се виждали хора с връхни дрехи и качулки. Експертното заключение не изключвало възможността заснетите лица да са идентични с тримата проверявани заради сходства в приблизителния им ръст и телосложение.

Експертизата обаче не дала категоричен отговор, че Славчо Мегеров е един от хората на записите. След анализ на събраните до този момент материали наблюдаващият прокурор преценил, че доказателствата не са достатъчни, за да бъдат тримата привлечени като обвиняеми. Решението било оформено с писмено постановление.

Междувременно на 22 юни била възложена техническа експертна справка на двата DVR-а с хард дискове и телефона, иззети от дома на Мегеров. Устройствата били изпратени в отдел „Киберсигурност“ към ГДБОП в София. Няколко дни по-късно - на 26 юни, наблюдаващият прокурор предложил заради фактическата и правната сложност разследването да бъде поето от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжната прокуратура в Пловдив. Предложението било одобрено.

Следователят продължил работата с нови разпити на свидетели и огледи на иззетите веществени доказателства. В същото време се очаквало връщането на електронните устройства от София, за да може да бъде назначена техническа експертиза. Двата DVR-а и мобилният телефон са предадени обратно на водещия разследването на 30 септември. Предстои да бъде назначена експертиза на устройствата и да бъдат извършени допълнителни действия за установяване на обстоятелствата около кражбата.