Трима мъже са обвинени за участие в схема за продажба в България на автомобили, взети на лизинг в Западна Европа. Купувачите придобивали колите, без да подозират, че впоследствие те могат да бъдат обявени за международно издирване и иззети от полицията, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Схемата е разкрита след шестмесечно разследване на служители от отдел „Противодействие на икономическата престъпност“.

Тримата заподозрени са на 62, 52 и 29 години. Те са задържани при специализирана полицейска операция. Претърсени са адреси и помещения, използвани от тях в Пловдив, Асеновград и Кърджали.

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При акцията са иззети множество документи и други доказателства – типови договори за покупко-продажба, пълномощни, празни бланки за регистрация на автомобили, регистрационни талони, както и български и чуждестранни регистрационни табели.

Според разследващите автомобилите били придобивани на лизинг в държави от Западна Европа, след което били докарвани и успешно регистрирани в България.

След това колите били обявявани за продажба на атрактивни цени. Потенциалните купувачи били намирани чрез обяви в интернет или с помощта на фиктивни посредници.

Проблемът възниквал впоследствие, когато плащането на лизинговите вноски към компаниите в чужбина било прекратявано. Автомобилите били обявявани за издирване в Шенгенската информационна система.

Така полицията трябвало да изземе превозните средства от новите им собственици, които според МВР не подозирали за схемата при покупката.

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До момента разследващите са документирали три такива сделки. Продадените автомобили са били на стойност между 10 000 и 30 000 евро. Работата по случая продължава, като полицията проверява дали има и други купувачи, станали жертва на схемата.

След докладване на събраните материали в Районната прокуратура в Пловдив и тримата задържани са привлечени като обвиняеми. 52-годишният мъж е оставен в ареста за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На другите двама обвиняеми е наложена мярка „парична гаранция“.

Редактор: Цветина Петкова