Историческият музей в град Полски Тръмбеш е мястото, където се съхранява една от най-вълнуващите и редки археологически и научни ценности у нас - пластична антропологическа възстановка на главата на цар Самуил.

Снимка: Община Полски Тръмбеш

Музеят е открит на 7 септември 2007 г. и се е превърнал в истински мост между вековете. Това е единственият исторически музей в България, който разполага със специализиран антропологичен експозиционен отдел. В зала „Антропология“ посетителите могат да видят триизмерни лицеви реконструкции по черепи на реални исторически личности. Всички те са дело на международно признатия български учен чл.-кор. проф. д.м.н. Йордан Йорданов и проф. Петър Боев.

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Проф. Йордан Йорданов, почетен гражданин на Полски Тръмбеш, посвещава живота си на науката и изкуството. Чрез пластична антропологична реконструкция на главите по данни от черепи, той възстановява лицата на исторически личности.

В зала „Антропология“ са представени не само лицата на велики владетели като цар Самуил и цар Калоян, но и на даскал Бачо Киро Петров, капитан Дядо Никола, Любен Каравелов, Георги С. Раковски, Рачо Казанджията, „Тракийска принцеса“ от Враца и други.

Днес музеят в Полски Тръмбеш е търсена и желана спирка за всеки, който иска да се докосне до истинския облик на Българското средновековие и да види историята не просто в дати и събития, а в реални човешки лица.

Гледайте специалните студиа на NOVA „Самуил: Завръщането на българския цар” в петък от 20:00 часа с Николай Дойнов и в събота веднага след обедните новини. В почивния ден на живо ще проследим историческата церемония с Николай Дойнов, Марина Цекова и репортерите на NOVA.