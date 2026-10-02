28.09.2026 г., София, България. GullivAir продължава последователното изграждане на своята международна авиационна инфраструктура, след като Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) официално одобри авиокомпанията за участие в Multilateral Interline Traffic Agreement – Passenger (MITA Passenger).

Решението е обявено от IATA на 25 септември 2026 г., като GullivAir е официално одобрена за участие в многостранното споразумение за пътнически interline трафик.

Одобрението създава стандартизирана международна договорна рамка, чрез която GullivAir може да развива interline отношения с други авиокомпании и постепенно да разширява възможностите за свързани пътувания отвъд собствената си маршрутна мрежа.

Новата стъпка следва присъединяването на GullivAir към IATA Clearing House и е част от по-широката стратегия на авиокомпанията за по-дълбока интеграция в международната авиационна система.

MITA Passenger е многостранна договорна рамка на IATA, която улеснява установяването на interline отношения между авиокомпаниите.

На практика това дава възможност GullivAir да развива партньорства, чрез които собствените ѝ полети могат постепенно да бъдат свързвани с маршрутните мрежи на други авиопревозвачи при наличие на съответните договорености.

IATA вече е уведомила участващите авиокомпании за одобрението на GullivAir и ги е поканила да заявяват съгласие за установяване на отношения с авиокомпанията съгласно условията на MITA Passenger.

Самото участие в MITA не означава автоматично наличие на interline партньорства с всички авиокомпании в системата, но предоставя необходимата договорна основа за тяхното по-ефективно изграждане.

„Развитието на GullivAir не се изчерпва с откриването на нови директни линии. Следващата ни цел е тези полети постепенно да бъдат свързани с по-широка международна мрежа. Присъединяването ни към IATA Clearing House и одобрението за MITA Passenger са конкретни стъпки в тази посока и ни дават необходимата основа да развиваме нови партньорства с авиокомпании по света“, коментира кап. Янко Иванов, изпълнителен директор на GullivAir.

Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго

Следващ етап в международното развитие на GullivAir

Комбинацията между участието в IATA Clearing House и одобрението за MITA Passenger изгражда ключови елементи от инфраструктурата, необходима за следващия етап в международното развитие на авиокомпанията.

Целта е GullivAir постепенно да разширява възможностите за своите пътници чрез нови авиационни партньорства, по-добра свързаност между различни маршрутни мрежи и повече възможности за пътуване отвъд директно обслужваните от авиокомпанията дестинации.

Това развитие допълва разширяването на собствената маршрутна мрежа на GullivAir. През зимния сезон 2026/2027 г. авиокомпанията развива директната си полетна програма от София с полети до Банкок, Пукет и Малдивите, като паралелно работи по разширяването на международната си партньорска свързаност.

За GullivAir

GullivAir е българска авиокомпания със седалище в София, която изпълнява редовни, чартърни и ad-hoc пътнически полети.

Авиокомпанията оперира широкофюзелажни самолети Airbus A330-200 и има опит в полети на дълго разстояние между Европа, Северна Америка и Азия.

GullivAir изпълнява редовни полети за Arkia Israeli Airlines между Тел Авив и Ню Йорк, Банкок, Пукет и Ханой, както и собствени редовни и чартърни програми до международни дестинации. През зимния сезон 2026/2027 г. компанията развива и директната си полетна програма от София до Банкок, Пукет и Малдивите.

Дългосрочната цел на авиокомпанията е да разширява възможностите за директни и свързани пътувания и да развива ролята си като български авиопревозвач с все по-широко международно присъствие.

Редактор: Ралица Атанасова