Климатикът е един от най-често използваните уреди в дома и офиса, особено през горещите летни месеци. Той осигурява комфортна температура и приятна среда, но за да работи ефективно, се нуждае от редовна поддръжка. С времето във вътрешното и външното тяло се натрупват прах, замърсявания, влага и различни частици от въздуха. Затова почистването на климатик не трябва да се приема само като козметична процедура, а като важна част от грижата за уреда.

Кога климатикът има нужда от почистване?

Не е необходимо да чакате появата на сериозен проблем, за да почистите климатика. Обикновено е добре профилактиката да се извършва регулярно, като честотата зависи от начина на използване на уреда, помещението и количеството прах във въздуха.

Няколко признака ясно показват, че е време за фирма за почистване . Сред тях са неприятна миризма при включване, по-слаб въздушен поток, по-бавно охлаждане или затопляне на помещението, необичайни шумове и видимо натрупване на прах около филтрите и вътрешното тяло.

Ако климатикът се използва ежедневно, живеете в по-прашна среда или в дома има домашни любимци, замърсяването може да се натрупва по-бързо. В тези случаи редовната профилактика е особено важна.

Какво се натрупва във вътрешното тяло?

Вътрешното тяло на климатика постоянно засмуква въздух от помещението. Заедно с него във филтрите и вътрешните компоненти попадат прах, косми, текстилни влакна и други фини частици.

Филтрите могат да бъдат почистени сравнително лесно в домашни условия, но това не означава, че целият уред е чист. Замърсявания могат да се натрупат и по топлообменника, вентилатора, ваничката за конденз и други елементи.

При наличие на влага тези замърсявания могат да създадат условия за появата на неприятни миризми и да повлияят на качеството на въздуха, който се връща обратно в помещението.

Защо е важно да се почиства и външното тяло?

Външното тяло често остава пренебрегнато, тъй като се намира извън жилището. То обаче също се нуждае от периодична профилактика. По него се натрупват прах, листа, пух, полени и други замърсявания от околната среда.

Когато топлообменникът е силно замърсен, уредът може да работи по-натоварено, за да постигне желаната температура. Това може да се отрази на ефективността му и на консумацията на електроенергия.

Затова добрата профилактика не трябва да се ограничава само до измиване на филтрите и видимите части на вътрешното тяло. Почистването на вътрешното и външното тяло е по-комплексен процес, който помага на системата да функционира нормално.

Колко често трябва да се почиства климатикът?

Няма универсално правило, което да важи еднакво за всеки климатик. При стандартна употреба профилактика веднъж или два пъти годишно често е добър ориентир. В много случаи подходящ момент е преди началото на активния сезон.

Ако климатикът работи почти постоянно, помещението е изложено на повече прах или в него се пуши, може да се наложи по-честа поддръжка.

Редовното почистване е по-добър подход от това да се чака появата на проблем. Така потенциалните замърсявания се отстраняват навреме и уредът може да бъде поддържан в добро техническо състояние.

Какви са ползите от редовната профилактика?

Една от основните ползи от почистването е поддържането на нормалната ефективност на климатика. Когато въздушният поток не е възпрепятстван от натрупани замърсявания, уредът може по-лесно да изпълнява предназначението си.

Редовната профилактика може също да помогне за предотвратяване на неприятни миризми, да намали натоварването върху отделни компоненти и да удължи експлоатационния живот на системата.

Не на последно място, чистият климатик допринася за по-комфортна среда в помещението. Това е особено важно в спални, детски стаи, офиси и помещения, в които хората прекарват голяма част от деня.

Почистване на климатик – кога да потърсим професионална помощ?

Домашното почистване на филтрите е добра практика и трябва да се извършва регулярно. То обаче не замества цялостната профилактика. При по-дълбоко натрупване на замърсявания е препоръчително да се потърси професионална почистваща услуга .

Специалистите разполагат с подходящо оборудване и препарати за почистване на различните компоненти на климатика. Така могат да бъдат обработени не само филтрите, но и вътрешното тяло, топлообменникът, вентилаторът, ваничката за конденз и външното тяло.

Особено добра идея е да се извърши професионална профилактика, ако климатикът започне да мирише, охлажда или отоплява по-слабо, образува конденз или работи необичайно.

Не отлагайте поддръжката на климатика

Почистването на климатик е сравнително малка инвестиция в сравнение с потенциалните неудобства, които могат да възникнат при продължително занемаряване. Редовната профилактика помага за поддържане на ефективната работа на уреда, ограничава натрупването на замърсявания и създава по-комфортна среда в дома или офиса.

Вместо да чакате първите признаци на проблем, включете почистването и профилактиката в сезонната поддръжка на дома. Така климатикът ще бъде готов за работа именно когато имате най-голяма нужда от него.

Редактор: Никола Тунев