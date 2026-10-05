Президентът на САЩ Доналд Тръмп привлече редица телевизионни лица от Fox News във втората си администрация, като назначи Пийт Хегсет, Шон Дъфи и Мехмет Оз на ключови постове в кабинета. Сега звезда от Белия дом на Тръмп се присъединява към Fox News, пише „Ню Йорк таймс“.

Карълайн Левит, която до август беше прессекретар и главен говорител на Тръмп, ще започне работа през следващия месец като телевизионен коментатор на притежаваната от Рупърт Мърдок медия, съобщи каналът.

Breaking News: Karoline Leavitt, President Trump’s former White House press secretary, is joining Fox News as an on-air contributor. https://t.co/9Ou65OSWkt — The New York Times (@nytimes) October 5, 2026

29-годишната Левит, която се отличаваше с твърдото си и уверено присъствие на трибуната в Белия дом, беше най-младият човек, назначаван на поста прессекретар. Тя се утвърди като безкомпромисен защитник на президента, който често хвалеше острите ѝ словесни атаки и заяви, че устните ѝ „се движат като картечница“.

Карълайн Левит напуска Белия дом в края на месеца

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Левит често критикуваше традиционните медии и влизаше в остри спорове с журналисти в залата за брифинги. Присъствието ѝ във вътрешния кръг на Тръмп обаче ѝ позволяваше да предоставя на журналистите информация директно от президента.

През май, след като роди второто си дете, Левит излезе в отпуск по майчинство и впоследствие заяви, че ще напусне Белия дом, за да прекарва повече време с малките си деца. Тогава тя обеща да „остане гласен защитник на MAGA и Републиканската партия“.

Снимка: gettyimages

Очаква се от 1 ноември тя да коментира в редица предавания на Fox News, включително както публицистични, така и новинарски програми.

Fox News поддържа тесни връзки с Тръмп, който редовно е защитаван в ефира от водещи в праймтайма като Шон Ханити и Джеси Уотърс. Снаха на президента Лара Тръмп води седмично предаване, а членове на кабинета редовно участват в програмите на канала.

Снимка: gettyimages

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Отношенията между Тръмп и Fox News обаче са сложни. Президентът на САЩ често критикува отразяването на канала, включително миналата седмица, когато заяви в социалните мрежи, че Fox News представя „напълно негативна картина“, и добави, че „MAGA и ИСТИНСКИТЕ патриоти никога няма да харесат Fox!“. В неделя той отново нападна предаването „Fox & Friends“ и се оплака, че каналът е свалил от ефир неговата съюзничка Мария Бартиромо.

Случаят с Бартиромо беше пореден пример за напрежението между президента и медията. Тя загуби предаването си отчасти след като уведомила съветник на Тръмп, че Fox News е решил да не отразява някои от последните му твърдения за откраднати избори. През 2023 г. Fox News плати 787 милиона долара, за да уреди дело за клевета, заведено от компания за технологии за гласуване.

Снимка: gettyimages

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Левит е втората бивша прессекретарка на Тръмп, която получава работа в канала след напускането на Белия дом. Кайли Макенани, която заемаше поста през последната част от първия мандат на Тръмп, сега е ко-водеща на обедното предаване „Outnumbered“ и води собствена съботна програма. Тя започна работа във Fox през 2021 г. като коментатор. Дана Перино, която беше прессекретар на бившия президент Джордж У. Буш, работи за канала от 2009 г.

„Прекият опит на Карълайн в Белия дом и по време на президентската кампания ѝ дава уникално разбиране за днешния политически пейзаж“, заяви главният изпълнителен директор на Fox News Media Сюзан Скот.

Снимка: gettyimages

Левит е напуснала Вашингтон и сега живее със семейството си в Ню Хемпшир, където е израснала. В изявление тя обеща да пренесе във Fox News „уникалната гледна точка и откровеността, които определяха работата ми в администрацията на Тръмп“.

Редактор: Ивета Костадинова