Задържаха майката на племенника на говорителката на Белия дом Карълайн Левит във връзка със засилените мерки на администрацията на Тръмп по прилагането на имиграционните закони. Това потвърди пред NBC News източник, запознат със случая.

Агенти на Имиграционните и митнически служби (ICE) са задържали жената в Ривиър, Масачузетс този месец, каза източникът.

Говорител на Департамента за вътрешна сигурност на САЩ (DHS) заяви, че Бруна Каролайн Ферейра е нелегална имигрантка от Бразилия, която е превишила разрешения си престой по туристическа виза, изтекла през юни 1999 г.

Говорителят добави, че жената е била арестувана преди за нападение. Не е ясно как е приключил този случай.

Според източника Ферейра никога не е живяла с племенника на Левит. От раждането си той живее постоянно в Ню Хампшър с баща си. Никога не е живял с майка си и не е разговарял с нея от години.

В момента тя се намира в центъра за депортация в Южна Луизиана, докато текат процедури за нейното извеждане от страната.

Според говорителя на DHS под ръководството на Доналд Тръмп и секретарката на департамента по вътрешната сигурност Кристи Ноем „всички лица, които се намират незаконно в САЩ, подлежат на депортация“.

Семейството на Ферейра заяви в кампания в GoFundMe, че тя е доведена в САЩ като дете през 1998 г. и че е направила „всичко по силите си, за да изгради стабилен и честен живот“.

В кампанията се казва, че тя е „поддържала законния си статус“ в САЩ, като е получавала защита по програмата “Отложено действие за пристигнали в детска възраст” (DACA), която цели да предостави защита от депортация на имигранти, доведени в страната като деца, макар и незаконно.

“Асошиейтед прес” съобщи във вторник, че притежатели на статут по DACA също са били сред задържаните при имиграционни акции.

