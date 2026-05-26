Необходими са спешни промени в нормативната база и по-строг контрол върху човешката дейност, за да бъдат ограничени щетите от наводнения и природни бедствия у нас. Около това мнение се обединиха пътният експерт инж. Ясен Ишев и синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според инж. Ишев причините за бедствията в България са добре известни, но липсват реални действия. По повод наводненията във Велико Търново експертът подчерта, че е необходим по-сериозен контрол върху човешката дейност и редовно почистване на речните корита. „Не мога да разбера защо държавата не започне да изисква тези процедури. Има планове за управление при наводнения, но явно остават само на хартия”, коментира Ишев.

Той посочи още, че инфраструктурата също трябва да бъде адаптирана към зачестяващите екстремни метеорологични явления. „Нормите за проектиране на мостове трябва да бъдат актуализирани и подобрени, като се има предвид, че наводнения ще продължава да има”, каза пътният експерт.

По думите му съоръженията над реките трябва да бъдат проверявани редовно, за да се избегнат инциденти и сериозни щети.

От своя страна синоптикът Анастасия Стойчева призова хората да бъдат внимателни при обявени предупреждения за опасно време. Тя подчерта, че прогнозите за времето трябва да се следят внимателно и гражданите да се съобразяват с тях.

„Силният вятър и гръмотевичните бури също са сред опасните явления, с които трябва да се съобразяваме, както и локалните интензивни валежи. Възможни са и градушки в четвъртък през деня”, каза синоптикът от НИМХ.

