Товарен бус изгоря при пожар във Варна тази сутрин. Инцидентът е станал в малките часове на денонощието в квартал „Възраждане” в морския град.

Снимка: Селда Ласкова

На място веднага са изпратени екипи на пожарната, които своевременно са потушили пламъците и не се е стигнало до по-сериозни щети в района на инцидента. За щастие няма пострадали хора, но вследствие на пожара товарният бус е изгорял напълно.

Причините за случилото се са в процес на изясняване. Не е изключено обаче да става въпрос за умишлен палеж, тъй като това е поредният автомобил, който гори през последните седмици на същата улица в района.