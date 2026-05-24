В празничния 24 май заради проливните дъждове в част от страната на много места традиционните шествия са били отменени заради лошото време, но празничните инициативи не са прекратени.

В Монтана решението за отмяна на шествието е взето още сутринта заради интензивните валежи, макар дъждът да е спрял малко преди планираното начало.

Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Празничната програма все пак ще продължи под друга форма - концерт все пак ще има. Той ще започне в 10 часа в Драматичния театър в Монтана, където ще се изявят талантливите момичета и момчета от Обединен детски комплекс.

В рамките на празника ще бъдат отличени и изявени учители. Кметът на общината ще награди четири изявени учители с почетна значка на Община Монтана.

Въпреки промените заради времето, местните власти и участниците подчертават, че празничният дух се запазва, а събитията продължават в закрити пространства.