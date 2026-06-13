Чаят се смята за една от най-здравословните напитки, особено ако не съдържа добавена захар. Всеки вид чай обаче има свои уникални предимства, което може да затрудни избора на правилния чай за вашите специфични здравни цели, според излизащото в Ню Йорк онлайн издание Real Simple.

Ако търсите чай, който предлага разнообразни ползи за цялото тяло, по-специално за мозъка, сърцето и червата, черният чай предлага всички тези ползи. Всеки вид черен чай може да насърчи здравето на сърцето, мозъка и червата благодарение на своите уникални биоактивни съединения. Тези съединения, по-специално полифенолите, имат редица важни ползи, които поддържат всяка от тези жизненоважни системи на тялото.

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⇒ Поддържат здравето на сърцето

"Черният чай е богат на полифеноли, наречени теафлавини, антиоксиданти, които придават на черния чай тъмния му цвят и богат вкус. Изследванията показват, че тези полифеноли могат да поддържат здравето на сърцето, като спомагат за подобряване на съдовата функция, кръвообращението и цялостното съдово здраве“, казва регистрираният диетолог Джейми Шелбърт.

⇒ Стимулират мозъка

"Черният чай е богат на L-теанин, аминокиселина, която поддържа здравето на мозъка, като подобрява настроението, бдителността и почивката. Комбинацията от L-теанин и по-ниско съдържание на кофеин прави черния чай по-добър избор от кафето за леко повишаване на енергията без нервност“, казва регистрираният диетолог Шери Гау.

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⇒ Подобряват и здравето на червата

"Изследванията също така показват, че полифенолите на черния чай взаимодействат с чревния микробиом, насърчавайки поддържането на полезни бактерии, свързани както със здравето на червата, така и с цялостното здраве“, отбелязва Шелбърт.

Редактор: Никола Тунев