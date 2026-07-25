Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели в социалната си мрежа Truth Social публикация на Newsmax , посветена на решението на българския парламент да разреши временното използване на авиобаза „Безмер“ от американски военни самолети. „Благодаря Ви, премиер Радев!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

В материала Newsmax на решението на Народното събрание е представено като знак за подкрепа към стратегията на администрацията на Тръмп в Близкия изток. Според публикацията парламентът е одобрил мярката със 136 гласа „за“, 13 „против“ и два въздържали се.

Решението предвижда временно разполагане на до осем американски самолета цистерни KC-135, около 250 американски военнослужещи и необходимото обслужващо оборудване в авиобаза „Безмер“. Периодът на разполагането е от 24 юли до 1 октомври.

Тръмп благодари на премиера Радев за решението за американските самолети в Безмер

Според Newsmax разрешението е необходимо заради разпоредбите на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между САЩ и България от 2006 г. То предвижда всяко ново оперативно използване на съвместни военни съоръжения да бъде одобрено от българския парламент. В публикацията се посочва, че американските самолети ще бъдат използвани за логистични операции, включително за въздушно зареждане с гориво. Българските власти са категорични, че от територията на страната няма да бъдат извършвани нападателни операции в Близкия изток.

Премиерът Румен Радев е цитиран да заявява, че „категорично е изключено“ военни операции в региона да бъдат провеждани от българска територия. По думите му американските самолети цистерни ще изпълняват логистични задачи, а въздушното зареждане ще се извършва извън българското въздушно пространство.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов също е подчертал, че в авиобазата няма да бъдат разполагани нападателни оръжия. Той е заявил пред депутатите, че България е получила гаранции от стратегическия си партньор, насочени към ограничаване на рисковете за националната сигурност. „Взехме и получихме гаранции от нашия стратегически партньор, насочени към минимизиране на рисковете за националната ни сигурност“, е заявил министърът, според публикацията. По думите му временното разполагане на американската техника „не прави България страна във военните действия“.

Решението на българския парламент обаче е било взето на фона на остри предупреждения от Иран, посочват от Newsmax. В публикацията пише, че Техеран е заявил, че държави, които позволяват на американски военни самолети да действат от тяхна територия, могат да бъдат разглеждани като съучастници в американската „агресия и военни престъпления“. Предупреждението е отправено след американски удари по ирански цели и е част от позицията на Техеран към държавите, които предоставят военна инфраструктура на Съединените щати.

Притеснения има и сред местните власти и жителите на населените места около авиобаза „Безмер“. Според публикацията те се опасяват, че при разширяване на военните действия базата може да се превърне в потенциална мишена.

Newsmax представя решението и като част от по-широка промяна в политическата ориентация на България. Според американската медия страната ни се стреми към задълбочаване на отношенията със САЩ и НАТО, като едновременно с това се опитва да укрепи връзките си с администрацията на Доналд Тръмп. В материала се посочва още, че българското решение е показателно за нарастващите различия в Европа по отношение на политиката на Вашингтон към Иран. Докато някои от големите западноевропейски държави са по-предпазливи към прякото подпомагане на американски военни операции, редица страни от Източна Европа са демонстрирали по-тясно сътрудничество със САЩ в сферата на сигурността.

Като примери са посочени Полша и България, които според медията все по-тясно се ориентират към Вашингтон по въпросите на отбраната и разглеждат Съединените щати като основен гарант за сигурността на източния фланг на НАТО. За администрацията на Тръмп решението на България е представено като важна дипломатическа победа. Според публикацията то показва, че въпреки разделенията в Европейския съюз, ключови съюзници на Източния фланг на НАТО са готови да подкрепят американските военни операции и логистични нужди дори на фона на директни предупреждения от Техеран.

Публикацията, споделена от Доналд Тръмп, привлече внимание и заради връзката между Newsmax и Trump Media & Technology Group. През юли 2025 г. компанията, която управлява социалната мрежа Truth Social и стрийминг платформата Truth+, обяви глобалното разширяване на Truth+ и партньорството си с Newsmax.

Като част от това партньорство каналът Newsmax започна да бъде достъпен в международните приложения и платформи на Truth+. Така съдържанието на американската медия получи по-широко международно разпространение чрез платформите, свързани с компанията на Доналд Тръмп.

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Редактор: Дарина Методиева