Снимка: ЕПА/БГНЕС
Материалът на Newsmax представя решението като знак за разширяващото се военно и стратегическо партньорство между София и Вашингтон
Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели в социалната си мрежа Truth Social публикация на Newsmax, посветена на решението на българския парламент да разреши временното използване на авиобаза „Безмер“ от американски военни самолети. „Благодаря Ви, премиер Радев!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.
В материала Newsmax на решението на Народното събрание е представено като знак за подкрепа към стратегията на администрацията на Тръмп в Близкия изток. Според публикацията парламентът е одобрил мярката със 136 гласа „за“, 13 „против“ и два въздържали се.
Решението предвижда временно разполагане на до осем американски самолета цистерни KC-135, около 250 американски военнослужещи и необходимото обслужващо оборудване в авиобаза „Безмер“. Периодът на разполагането е от 24 юли до 1 октомври.
Тръмп благодари на премиера Радев за решението за американските самолети в Безмер
Според Newsmax разрешението е необходимо заради разпоредбите на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между САЩ и България от 2006 г. То предвижда всяко ново оперативно използване на съвместни военни съоръжения да бъде одобрено от българския парламент. В публикацията се посочва, че американските самолети ще бъдат използвани за логистични операции, включително за въздушно зареждане с гориво. Българските власти са категорични, че от територията на страната няма да бъдат извършвани нападателни операции в Близкия изток.
Премиерът Румен Радев е цитиран да заявява, че „категорично е изключено“ военни операции в региона да бъдат провеждани от българска територия. По думите му американските самолети цистерни ще изпълняват логистични задачи, а въздушното зареждане ще се извършва извън българското въздушно пространство.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов също е подчертал, че в авиобазата няма да бъдат разполагани нападателни оръжия. Той е заявил пред депутатите, че България е получила гаранции от стратегическия си партньор, насочени към ограничаване на рисковете за националната сигурност. „Взехме и получихме гаранции от нашия стратегически партньор, насочени към минимизиране на рисковете за националната ни сигурност“, е заявил министърът, според публикацията. По думите му временното разполагане на американската техника „не прави България страна във военните действия“.
Решението на българския парламент обаче е било взето на фона на остри предупреждения от Иран, посочват от Newsmax. В публикацията пише, че Техеран е заявил, че държави, които позволяват на американски военни самолети да действат от тяхна територия, могат да бъдат разглеждани като съучастници в американската „агресия и военни престъпления“. Предупреждението е отправено след американски удари по ирански цели и е част от позицията на Техеран към държавите, които предоставят военна инфраструктура на Съединените щати.
Притеснения има и сред местните власти и жителите на населените места около авиобаза „Безмер“. Според публикацията те се опасяват, че при разширяване на военните действия базата може да се превърне в потенциална мишена.
Newsmax представя решението и като част от по-широка промяна в политическата ориентация на България. Според американската медия страната ни се стреми към задълбочаване на отношенията със САЩ и НАТО, като едновременно с това се опитва да укрепи връзките си с администрацията на Доналд Тръмп. В материала се посочва още, че българското решение е показателно за нарастващите различия в Европа по отношение на политиката на Вашингтон към Иран. Докато някои от големите западноевропейски държави са по-предпазливи към прякото подпомагане на американски военни операции, редица страни от Източна Европа са демонстрирали по-тясно сътрудничество със САЩ в сферата на сигурността.
Като примери са посочени Полша и България, които според медията все по-тясно се ориентират към Вашингтон по въпросите на отбраната и разглеждат Съединените щати като основен гарант за сигурността на източния фланг на НАТО. За администрацията на Тръмп решението на България е представено като важна дипломатическа победа. Според публикацията то показва, че въпреки разделенията в Европейския съюз, ключови съюзници на Източния фланг на НАТО са готови да подкрепят американските военни операции и логистични нужди дори на фона на директни предупреждения от Техеран.
Публикацията, споделена от Доналд Тръмп, привлече внимание и заради връзката между Newsmax и Trump Media & Technology Group. През юли 2025 г. компанията, която управлява социалната мрежа Truth Social и стрийминг платформата Truth+, обяви глобалното разширяване на Truth+ и партньорството си с Newsmax.
Като част от това партньорство каналът Newsmax започна да бъде достъпен в международните приложения и платформи на Truth+. Така съдържанието на американската медия получи по-широко международно разпространение чрез платформите, свързани с компанията на Доналд Тръмп.
ВСИЧКО ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ У НАС ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Дарина Методиева
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