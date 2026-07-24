„Благодаря Ви, премиер Радев!“, написа американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social и сподели статия със заглавие “България подкрепи Тръмп и одобри подкрепата за американска военновъздушна база въпреки заплахите от страна на Иран".

В сряда Народното събрание одобри предложението на Министерския съвет за разполагане на до осем американски военни самолета цистерни на авиобаза „Безмер“.

Американски самолети в България: Заплаха или възможност за обучение​

Летателните машини на Въоръжените сили на САЩ, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване ще пребивават на авиобазата до 1 октомври 2026 г. Те ще осигуряват подкрепа на американските операции в Близкия изток.

Решението предизвика обществена реакция и политически спорове. Министерството на външните работи на България получи официална дипломатическа нота, връчена от посолството на Ислямска република Иран в София. В документа Техеран изразява позицията си относно предоставянето на българска военна инфраструктура в подкрепа на американските действия в региона. Хиляди жители на ямболското село Безмер се подписаха срещу разполагането на американските самолети в намиращата се в близост авиобаза.

Редактор: Иван Иванов