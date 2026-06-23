Какво бихте направили, ако детето ви погълне малка играчка, изгори се с гореща напитка или падне лошо по време на игра? Сигурни ли сте, че знаете как да реагирате правилно, преди да стегнете до лекар?

В подобни моменти паниката е естествена, но понякога пречи да вземем правилните решения. А някои съвети“, добили популярност, могат да бъдат опасни и да влошат състоянието на детето.

Това лято УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и NOVA LAB обединяват усилия в „Лятна академия за родители“, образователна кампания, която дава най-важното оръжие в критичните ситуации – знанието.

Ако не знаете как да се справите при изгаряне, съмнения за фрактура или задавяне на детето ви – спокойно! Лятната кампания на „Пирогов“ и NOVA LAB е тук, за да ви научи как да действате правилно.

С кратки и полезни видеа в дигиталния подкаст на NOVA, посветен на здравето – NOVA LAB, специалистите от най-голямата спешна болница в България показват какво може и какво не трябва да прави всеки родител в първите минути след инцидент.

Последвайте каналите на NOVA LAB в YouTube и TikTok , за да не пропускате новите епизоди и полезни съвети. В критичните моменти най-важното не е да знаете всичко, а да знаете как да реагирате правилно.

Редактор: Дарина Методиева