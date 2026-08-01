Шиповете във врата могат не само да причиняват болка и дискомфорт, но и да доведат до по-сериозни проблеми, свързани с кръвоносните съдове и нервите. Темата коментира кардиологът и ангиолог проф. Милена Станева в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

С напредването на възрастта измененията в шийния отдел на гръбначния стълб стават все по-чести. „С напредването на възрастта се появяват изменения по врата, които са известни като шипове. Те създават редица проблеми, свързани с качеството на живот, но могат да причинят и по-сериозни състояния. Шиповете могат да доведат до болка във врата, притискане на съдове, които хранят мозъка, както и до притискане на нерви, което причинява изтръпване на ръцете”, обясни тя.

По думите ѝ макар шиповете често да се свързват с по-възрастните хора, начинът на живот през последните години води до по-ранната им поява. „Заради обездвижването, работата на бюро, продължителното стоене пред компютър и ежедневието ни като цяло се наблюдават изменения и при по-млади хора. Значение имат и някои спортове, особено бойните, при които има удари в главата и врата. Не на последно място са и пътнотранспортните травми, включително камшичните удари”, посочи специалистът.

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Проф. Станева обясни, че мозъкът се кръвоснабдява от четири основни артерии – две каротидни (сънни) и две вертебрални.

Каротидните артерии преминават в предната част на врата и доставят кръв към голяма част от мозъка. Вертебралните артерии се движат през отвори в шийните прешлени и именно те могат да бъдат засегнати при промени в тази област. „Когато започнат измененията във врата, тези артерии могат да бъдат притиснати от прешлените. Така се намалява кръвоснабдяването на малкия мозък и мозъчния ствол и могат да се появят различни оплаквания”, допълни специалистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова