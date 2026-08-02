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Практиката набира популярност като естествен начин за активиране на лицевите мускули
Все повече хора включват упражнения за лицето в ежедневната си грижа за външния вид. Наричат го фитнес за лице – практика, която набира популярност като естествен начин за активиране на лицевите мускули. Как протича една такава тренировка и защо все повече хора я избират?
Михаела Донска разказва, че тренировката продължава 30 минути и е комбинация от масажни техники, лимфен дренаж и уред за електромускулна стимулация.
Как да тренираме разумно, уверено и с грижа за тялото си
Гледайте във видеото.
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