Все повече хора включват упражнения за лицето в ежедневната си грижа за външния вид. Наричат го фитнес за лице – практика, която набира популярност като естествен начин за активиране на лицевите мускули. Как протича една такава тренировка и защо все повече хора я избират?

Михаела Донска разказва, че тренировката продължава 30 минути и е комбинация от масажни техники, лимфен дренаж и уред за електромускулна стимулация.

Как да тренираме разумно, уверено и с грижа за тялото си

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