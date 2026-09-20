17-годишният Давид се подготвя за специално предизвикателство - изкачване на връх Мусала. Мечтата му ще стане възможна благодарение на инициативата „Направи дете щастливо“, а до него по пътя към най-високия връх в България ще бъдат негови близки и доброволци.

Давид е активен спортист и от години се занимава с плуване. Въпреки че е посещавал планината, досега не е изкачвал високи върхове. Сега обаче му предстои да се отправи към Мусала, като признава, че се вълнува много от предстоящото приключение. „От едно до десет?“ - „Двайсет“, споделя той с усмивка за вълнението си.

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За да може Давид да достигне до върха, ще бъде необходима помощта на доброволци. Майка му разказва, че за семейството е изключително вълнуващо да бъде част от инициативата. „Ако не сме с организирана група, трудно бихме го качили. И много се радваме, че ще сме част от това приключение“, споделя тя.

Давид има и сериозни успехи в спорта. Той се занимава с плуване и вече е събрал множество медали и награди. В бъдеще иска да се развива в сферата на информационните технологии.

В инициативата се включват и популярни лица, които искат да подкрепят Давид в неговото предизвикателство.

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