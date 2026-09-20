Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави, свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроса - след като получихме някакъв отговор кой е извършителят, да видим кой стои зад тази организация, кой я е финансирал и дали зад това престъпление не се крият и други престъпления. Така че отговорите според мен тепърва предстоят. Това коментира по случая "Петрохан" в студиото на "Събуди се" министърът на правосъдието Николай Найденов.

Относно пресконференцията, която беше дадена от прокуратурата и МВР, правосъдният министър заяви: "Нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под която беше направено това, а да видим съдържанието. Дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че работи тайно и не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни".

"Експертизите съдържат лични данни на деца и на хората, които са участвали в това престъпление. Това, че е допуснато те да изтекат и някой да ги публикува без заличаване на личните данни, е въпрос, който трябва да зададете към тези, които са ги публикували. Не знам как се е случило това. Има институции, в чийто мандат влиза контролът върху изтичането на подобен вид лични данни и ако има нарушения, те следва да ги установят и да ги санкционират", каза Найденов.

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Правосъдният министър призова да не се отмества фокуса върху това как е било направено. "Това производство по всяка вероятност ще приключи с прекратяване на досъдебното производство. Извършителят не е сред живите, няма срещу кого да се образува дело и то няма да влезе в съд. По какъв друг начин да се разкаже цялата история в цялата ѝ ужасност, без да се представи експертизата и данните от нея?", заяви Найденов.

"Доколкото беше споделено на брифинга на прокуратурата и МВР, води се досъдебно производство именно за начините, по които тази организация се е финансирала. Не бих се очудил, ако зад това престъпление стоят и други престъпления, свързани с финансовата система. Оттам са минали немалко количество средства и е необяснимо с какъв мотив тези средства са били превеждани на тази организация", посочи той.

"Мотив мога да коментирам само въз основа на официални данни. Предполагам, че, както са твърдели част от хората, които са превеждали пари, те са били за благотворителност. Дали зад нея се е криело нещо друго, нека да кажат органите на досъдебното производство", добави министърът.

"Фактите са, че на 28 август тази година прокуратурата обяви, че експертизата е готова и че ще даде брифинг в най-кратък срок. Това тя направи. Дали има някаква политическа цел, нямам представа. При всички положения тази политическа цел, ако я има, не е свързана с „Прогресивна България“, тъй като прокуратурата не работи за „Прогресивна България“. Дали работи за някой друг, нямам представа", каза Найденов.

"Не мисля, че следва да търсим връзка между факта, че прокуратурата е изнесла тези данни, и политическата обстановка. Все пак очевидно сме в предизборна обстановка - не само за ВСС, но най-вече за президент. Случиха се някои други неща, които също аз лично ги свързвам с тази обстановка", загатна министърът, визирайки, по думите му, "изкуствения скандал, който се разгоря около "едно конституционно право на президента за помилване".

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"Не е работа на министъра на правосъдието да оценява как президентът изпълнява своите конституционни правомощия. На база на експертизата, която е предоставена от специално назначена медицинска комисия, става ясно, че поне по документи състоянието на лицето е изключително тежко от медицинска гледна точка. Изтърпяването на наказание може да причини болки и страдания, но няма за цел да убие лицето, което изтърпява това наказание. То има други цели и когато тези цели са далеч от постигане, тогава може да влезе в действие институтът на помилването", заяви Найденов.

"От тази гледна точка упражняването на едно правомощие спрямо затворник не е укоримо. Дали тези документи, които са предоставени и на база на които е взето това решение, отразяват действителната обстановка, е друг въпрос. Има престъпници, които изтърпяват своето наказание и след това вършат отново престъпление. Това се нарича рецидив. Не може един човек да бъде държан отговорен за друг човек и за действията му в бъдеще. Това е нещо, което се преценява на момента, на базата на някакви факти. Ако има проблем, който следва да се търси, е дали тези данни, които са изнесени в експертизата, отговарят на истината. Илияна Йотова абсолютно не е направила нищо незаконно", категоричен беше правосъдният министър.

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"Ако експертизата отразява неверни факти, това би съставлявало основание за търсене на наказателна отговорност от лицата, които са я разписали. Това ще бъде проверено", увери Найденов. "Ще подам цялата информация, която е в Министерството на правосъдието. Между другото, тя вече е в парламента, беше ми изискана и аз съм я предоставил. Ще я предоставя и на компетентните органи", добави той.

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По отношение на "домовата книга" правосъдният министър коментира, че тя не е работещ вариант. "Действително ние ще възстановим правото на президента да има избор от по-широк кръг лица", заяви той.

"Вече работим по конституционни промени - тези и останалите, които са записани в управленската програма. До края на годината или началото на следващата ще сме готови с анализи и конкретни текстове, които ще предоставим за обсъждане", заяви той.

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"До мен достигат по различни канали информация за това, че един или друг магистрат е бил убеждаван да даде своя глас в определена насока срещу кариерно израстване, спокойствие на работа или размяна на услуги", алармира Найденов.

Той посочи, че на сайта на Министерството на правосъдието е направена форма, чрез която такива сигнали могат да бъдат официално подавани. "При наличието на такива ще сезираме органите, които имат отношение към предотвратяването на подобни практики. До момента имаме един сигнал. Изпратили сме го вече до компетентните институции. Има твърдения на едно лице, че друга група лица са оказвали натиск за гласуване в определена посока", посочи той.

"Критериите за избор на членове на ВСС са разписани в закона и най-вече в правилата, по които те ще бъдат избирани. Искам да кажа на тези опозиционни сили, които отправят критики: изчакайте да видите концепциите, изчакайте да чуете кандидатите, задайте своите въпроси, тогава критикувайте. Критериите не са свързани с това колко един човек е бил гласовит, в каква неправителствена организация е участвал или как е изразявал мнението си за съдебната система", посочи министърът.

Той допълни, че би имал мнение за всички кандидати, но след като ги чуе и прочете концепцията им. "Мнението ще си го запазя за себе си", коментира министърът. "Ако отречем правото на един магистрат на кариерно развитие само защото е бил избиран от орган, който е бил призван да го направи, значи ние влизаме в нещо, което е далеч от демокрацията", добави още той.

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"Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните длъжности, които заемаше, след като "Прогресивна България" спечели изборите. Мисля, че няма влияние към настоящия момент, дори и да се опитва да го направи", заяви Найденов.

"Съдебното решение не се коментира, то или се изпълнява, или се обжалва. Аз избрах втория път - ще го обжалвам", каза правосъдният министър относно решението на ВАС да остави без разглеждане жалбата му срещу отказа на Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов.

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Редактор: Ивета Костадинова