Президентството излезе с позиция по случая с помилван през 2022 г. мъж, след като по-рано днес лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев поиска обяснение от Илияна Йотова за решението, взето от нея като вицепрезидент.

От „Дондуков“ 2 посочват, че помилването е било предшествано от проверка на специализираната комисия към президентската институция и от медицинска експертиза за здравословното състояние на осъдения.

Вицепрезидентът Илияна Йотова помилва Десислава Иванчева

Според съобщението на президентството присъдата на мъжа е от 2019 г. за престъпления, извършени през 1999-2000 г. и свързани с внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция. Той е осъден на 15 години лишаване от свобода, като към момента на помилването е изтърпял пет години.

От институцията уточняват, че още преди решението на Йотова изпълнението на присъдата е било прекъснато за две години заради влошеното здравословно състояние на осъдения.

Помилването е станало след предложение на Комисията по помилването към президента. От „Дондуков“ 2 обясняват, че при всяка подобна молба комисията проучва фактите и обстоятелствата и събира становища от компетентните държавни органи.

В конкретния случай е било поискано и експертно мнение от седемчленната специална медицинска комисия, предвидена в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Именно този орган разглежда здравословното състояние на лишени от свобода и може да прави предложения за помилването им по медицински причини.

От президентството коментираха и защо указът не е бил публикуван в „Държавен вестник“. От институцията се позоваха на закона, според който указите за помилване не подлежат на обнародване. Информация за случая е публикувана в регистъра на помилваните лица на сайта на президентството, но без името на човека заради изискванията за защита на личните данни.

Критиките на Асен Василев

Позицията на президентството идва след остри обвинения от лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. На брифинг в Народното събрание на 11 септември той попита защо Йотова е помилвала осъден за наркотрафик години преди изтичането на присъдата му.

Василев заяви, че става дума за Огнян Атанасов, когото определи като „петричкия Ескобар“. По думите му мъжът е бил осъден от гръцките власти на 15 години затвор за разпространение на наркотици, а през декември 2022 г. Йотова го е помилвала по здравословни причини.

Лидерът на ПП твърди, че мотивът е бил здравословно състояние, представляващо опасност за живота на осъдения, при което оставането му в затвора би представлявало нехуманно отношение.

Василев постави под съмнение решението, като заяви, че още в началото на 2023 г. мъжът е продължил престъпната си дейност, а през 2025 г. е бил заловен с пет килограма кокаин. Тези твърдения са част от изнесеното от лидера на ПП и не са коментирани в разпространената позиция на президентството.

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„Призоваваме г-жа Йотова ясно да обясни защо е пуснала на свобода десет години по-рано наркодилър“, заяви Василев. Той поиска тя да се оттегли от президентската надпревара, ако не даде задоволителен отговор, и призова членовете на инициативния ѝ комитет да преосмислят подкрепата си.

Лидерът на ПП направи паралел и с казуса на Десислава Иванчева, като попита защо в нейния случай не се е стигнало до подобно решение за помилване. По думите му темата се повдига именно сега, защото Йотова участва в президентските избори и отново иска доверието на избирателите.

Въпросът за помилването беше поставен по-рано и от Ивайло Мирчев от „Да, България“.

От президентството не посочват името на помилвания мъж, но подчертават, че решението през 2022 г. е било взето след процедура пред Комисията по помилването и след получено експертно медицинско становище.

Редактор: Цветина Петкова