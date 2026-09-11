Националния съвет на "Да, България" е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров Георги Кандев в изборите за президент на България.

"Гюров в човекът който може да води България напред и нагоре", заяви лидерът на формацията Ивайло Мирчев.

Божанов каза, че Андрей Гюров ще търси по-широка продкрепа извън партийните ядра. И допълни, че останалите формации от “Демократична България” също ще обявят своето решение кого ще подкрепят на изборите за президент.

Божанов каза още, че президент на България се избира от гражданите, а не чрез договорки от партийни централи. Той посочи, че “няколкото опортюнисти от ГЕРБ, които отидоха при Йотова, няма да заблудят десните проевропейски избиратели на партията”.

„Продължаваме Промяната“ и „Да, България“ оцениха положително кандидатурите на Кандев и Гюров

На въпроса дали думите на Бойко Борисов, че от “Прогресивна България” и “Демократична България” вече водят разговори за членовете на ВСС, Божанов отговори, че това не е вярно и “сделки няма”. Мирчев определи Борисов като “интригант, който в момента е в сложна ситуация” и не е могъл да представи кандидатура за президент. Депутатът запита дали са верни заключенията, че Бойко Борисов е получавал пари от Васил Божков, за да осигури протекция.

Редактор: Цветина Петрова