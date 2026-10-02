Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще работят за изграждането на информационна система, която да събира на едно място всички сигнали до държавните институции и органите за закрила на детето. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на събитие по повод 25 години от създаването на ДАЗД.

Снимка: Министерство на труда и социалната политика

„Чрез новата система ще можем по-добре, с новите технологии, да следим концентрацията на сигнали, за да намираме по-бързо възможните области, в които може да има проблем за нашите деца”, каза министър Ефремова.

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Тя обърна специално внимание на необходимостта от по-ефективна превенция на насилието и агресията сред и срещу деца. Като добри примери в тази насока тя открои инициативите на ДАЗД, сред които националната кампания „Бъди смел, бъди добър”, Националната телефонна линия за деца и мобилното приложение CyberKidz.

Снимка: Министерство на труда и социалната политика

„Всяко дете трябва да расте в защитена и обгрижваща среда и да има възможност да изразява мнението си по важните въпроси в своя живот. Длъжни сме да се вглеждаме в очите на децата, да търсим дали нямат проблем, който ние, възрастните, можем да решим заедно с тях”, заяви министър Ефремова.

Тя изрази удовлетворение, че обществото става все по-чувствително към случаите на агресия с участието на деца. „Не можем да ги премълчаваме. Всички сме длъжни да сигнализираме”, заяви министърът.

По време на събитието Ефремова връчи Отличителния знак на МТСП на изпълнителния директор на ДАЗД д-р Теодора Иванова за приноса на Агенцията в развитието на политиките за спазване правата на детето.

„Пожелавам на всички от екипа да вярват и да имат силата и смелостта да продължават буквално и преносно да спасяват човешки животи, когато работят за нашите деца”, каза министър Ефремова.

На събитието присъстваха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, заместник-министрите на труда и социалната политика Надя Клисурска и Лилия Стоянович, предишни председатели на ДАЗД, представители на държавни институции и други организации, членове на Съвета на децата.

Редактор: Мария Барабашка