След по-малко от 48 часа с официална церемония и шествие тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в София и положени в базиликата „Света София”. „Това е плод на дълги дипломатически разговори, продължили не по-малко от 30 години. Този жест от страна на гръцкото правителство трябва да го оценим достойно”, коментира изтъкнатият историк, археолог и епиграф проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Професор Попконстантинов е инициаторът гръцкият учен проф. Николаос Муцопулос – откривателят на гроба на българския владетел, да бъде удостоен със званието „Доктор хонорис кауза” на Великотърновския университет. „Подновихме отново разговорите за огромната му заслуга, за което той прие с удоволствие да бъде почетен доктор на нашия университет”, сподели историкът. По думите му гръцкият изследовател е изпитвал огромна любов и уважение не само към Търново, но и към цяла България, като в знак на признателност е дарил значителна част от своите изследвания и книги на библиотеката на университета.

750 служители на реда в центъра на София за посрещането на цар Самуил

⇒ Тайната на „Свети Ахил”: Историята на учения, открил гроба на цар Самуил

Археологът припомни историческия момент от 1969 г., когато проф. Муцопулос открива трите саркофага на остров Свети Ахил в едноименната базилика. Историкът подчерта, че признанието към гръцкия изследовател, посветил голяма част от работата си на Самуиловата епоха, не е от куртоазия, а е напълно заслужено.

⇒ Посрещаме тленните останки на цар Самуил с шествие в София

По думите на професора споразумението предвижда тленните останки не само на цар Самуил, но и на Гавраил Радомир и Иван Владислав, да бъдат пренесени в столицата.Той разкри, че вече е намерено точното място за тях – в южния кораб на древния храм „Света София”, където саркофазите ще бъдат подредени така, както са били открити в базиликата „Свети Ахил”. Според историка това е унаследена още от Византия традиция за погребване във владетелски храмове, какъвто подход има и в Преслав.

Осигуряват безплатно пътуване с влакове до София за посрещането на цар Самуил

Изборът на София за вечен дом на владетеля не е случаен. Проф. Попконстантинов припомни историческия факт, че бащата на Самуил – комит Никола, е бил областен управител именно на тази територия. „Той е бил областен управител на огромна територия с център Средец. Това е спазена традиция от съвременна гледна точка за поставяне на саркофазите с тленните останки”, обясни изследователят, изразявайки огромен поклон пред всички усилия, положени за реализирането на това събитие.

Целия разговор гледайте във видеото.

ВСИЧКО ПО ТЕМАТА ЗА ОСТАНКИТЕ НА ЦАР САМУИЛ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка