Собственици и представители на бизнеса с атракционни съоръжения предупреждават за проблем с новите правила за контрол и сертифициране. Според тях срокът за изпълнение на изискванията е твърде кратък, а към момента няма акредитиран орган, който да извършва необходимите проверки.

Председателят на Асоциация за развитие на дейности по управление на морските плажове Симеон Цветков, който е в бранша от близо 10 години, смята, че при настоящите условия част от бизнеса може да се окаже принуден да спре работа. Причината е изискването всички съоръжения да бъдат проверени и сертифицирани от акредитиран орган. По закон е предвиден срок от осем месеца за сертифициране. От бранша обаче посочват, че самото акредитиране на такъв орган не може да стане за толкова кратко време.

„При написването на закона е заложен срок от 8 месеца, след който всички атракциони трябва да са сертифицирани от акредитиран орган, а акредитиран орган на практика няма и не може да има в срок по-кратък от 14 месеца след подаването на заявление“, обясни Цветков.

Нов закон спира атракционите у нас заради липса на акредитирани фирми за проверка на съоръженията?

От Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения в България също настояват срокът да бъде удължен.

Новите правила обхващат не само водните атракции, но и широк кръг съоръжения, които се използват на територията на страната. „Не само тези, които са във водата – тези, които провокираха написването на този закон като парасейлинга, а абсолютно всички видове атракции, които биха могли да представляват риск за физическото здраве и не само на хората“, посочи Цветков.

Проверка на NOVA показа, че към момента няма подадено заявление за акредитация на орган, който да извършва необходимия контрол. От Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ посочват, че не е предоставяна акредитация за контрол на атракционни услуги.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова

Редактор: Дарина Методиева